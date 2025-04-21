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Büyükçekmece'de Kafe Kavgası: Sandalyeler Havada Uçuştu

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Büyükçekmece sahilinde bir kafede gençler arasında laf atma yüzünden çıkan kavga, sandalyelerin havada uçuşmasına sebep oldu. Olay, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve polis müdahalesiyle son buldu.

Büyükçekmece'de kafede kavga kamerada: Sandalyeler havada uçtu

İSTANBUL - Büyükçekmece sahilinde bulunan bir işletmede gençler arasında çıkan kavgada sandalyeler havada uçuştu.

Kavga dün akşam saatlerinde Büyükçekmece Sahili'nde bulunan bir işletme önünde yaşandı. İddiaya göre gençler arasında laf atma meselesi yüzünden çıkan tartışma büyüyerek taraflar arasında kavgaya dönüştü. Kavgada gençler birbirine sandalyeler fırlattı. Yaşanan anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olay yerine polisin gelmesiyle kavganın son bulduğu öğrenildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MAHSUN IŞIKLI - 3.Sayfa
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