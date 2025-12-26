Büyükçekmece'de kaçak kazı yapan 2 kişi polis dronuyla yakalandı

Haberler

İstanbul Büyükçekmece'de kaçak kazı yapan iki kişi, polis dronuyla tespit edilerek gözaltına alındı. Şahısların yanında define aramak için detektör bulundu.

İstanbul Büyükçekmece'de kaçak kazı yapan 2 kişi, polis dronuyla tespit edilip yakalandı.

Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince havadan yapılan dron denetimlerinde Çakmaklı Mahallesi'nde boş alanda kaçan kazı yapan 2 şüpheli tespit edildi. Yapılan anons üzerine şüphelilerin bulunduğu adrese ekip sevk edildi. Alanda kaçak define kazısı yaptığı değerlendirilen M.Ö. ve F.İ. isimli şahısların yanında detektör de bulundu. Gözaltına alınan 2 şahıs hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'ndan işlem yapıldı.

Şahısların tespit edilip yakalanması anları da hem havadan hem karadan kaydedildi. - İSTANBUL

Haberler.com
