Büyükçekmece'de inşaattaki göçükte 1 kişi kurtarıldı, 1 kişi için arama sürüyor

Büyükçekmece'de inşaattaki göçükte 1 kişi kurtarıldı, 1 kişi için arama sürüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Büyükçekmece Alkent 2000 Mahallesi'ndeki bir site içinde yapılan inşaat çalışması sırasında göçük meydana geldi. Toprak altında kalan 2 kişiden biri kurtarılırken, diğer kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.
Büyükçekmece'de bir sitenin içerisindeki inşaat çalışması sırasında göçük meydana geldi. Toprak altında kalan 2 kişiden biri kurtarılırken, diğer kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.
Büyükçekmece Alkent 2000 Mahallesi'nde bulunan bir site içerisindeki inşaat çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi. 2 kişi göçük altında kaldı. Olay yerine ekipler sevk edildi. Toprak altında kalan 1 kişi ekipler tarafından kurtarılırken, bir kişiyi arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı