Haberler

E-5'te servis kazası: 18 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Büyükçekmece E-5'te yağış nedeniyle kayganlaşan yolda havalimanı personelini taşıyan servis minibüsü devrildi. Kazada 18 kişi yaralandı; yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken polis inceleme başlattı.

İstanbul Büyükçekmece E-5 karayolunda havalimanı personeli taşıyan servis aracı devrildi. Kazada 18 kişi yaralandı.

Olay bugün sabah 05.30 sıralarında Büyükçekmece E-5 Güzelce'de yaşandı. Edinilen bilgilere göre seyir halindeki 34 LAV 526 plakalı havalimanı servisi minibüsü yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrol hakimiyetinden çıktı. Minibüs devrilerek yan yola çıktı. Vatandaşların ihbarıyla kaza yerine itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Minibüs içerisinde yaralanan 18 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili polis tarafından incelemelere başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Süleymancılar’a yönelik operasyonda 35 kişi daha tutuklandı

Süleymancılara yönelik 3'üncü dalga operasyonda karar verildi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Viyana'daki müzede sergilenen Mısır Kraliçesi Nazlı'ya ait elmas kolye çalındı

Kraliçe Nazlı'ya ait dünyaca ünlü elmas kolye çalındı
Bu nasıl bir rezillik! Tesettürlü genç kızdan infial yaratan paylaşım

Bu nasıl bir utanmazlık! Videoyu izleyenler emniyeti etiketledi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını

Dünyaca ünlü tatil beldemizde yangın! Görüntüler vahim
Fed Başkanı Warsh'ın açıklamasından sonra altın tepetaklak oldu

ABD'den gelen açıklama, altını tepetaklak etti
Trabzon Raylı Sistem Hattı'nın temeli 1 Eylül'de atılıyor

Bir büyükşehire daha metro geliyor! 16 istasyon bulunacak
Volkswagen Demir Kubbe üretimi için Rafael ile anlaşmaya yakın

Tarihinin en derin krizini yaşayan otomotiv devinden skandal hamle
Zonguldak'ta 'üşüdüklerini' öne süren çocuklar kaydırağı ateşe verdi

Kaydırağı ateşe verdiler! Savunmaları daha skandal