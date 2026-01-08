Haberler

Büyükçekmece'de aracın üzerine ağaç devrildiği anlar kameraya yansıdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Büyükçekmece ilçesinde şiddetli fırtına nedeniyle bir çam ağacı park halindeki arabanın üzerine devrildi. Olay güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. İtfaiye ekipleri devrilen ağacı keserek müdahalede bulundu.

Büyükçekmece'de şiddetli fırtına nedeniyle bir ağacın arabanın üstüne devrilmesi sonucu araçta maddi hasar oluşurken, yaşanan anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, saat 09.30 sıralarında Büyükçekmece ilçesi Fatih Mahallesi'nde yaşandı. Şiddetli fırtına nedeniyle evin önündeki çam ağacı, park halindeki ağacın üzerine devrilince araçta maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri devrilen ağacı kesti.

Ağacın devrilme anı da güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay anını gören Cem Bozbel isimli vatandaş yaşananları anlatarak, "Aşağıya indim. O sırada çok şiddetli fırtına çıktı, ağaç devrildi. Arabanın üstüne geldi. Kimseye bir şey olmadı" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor

Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uyuşturucu içen gençler, sokak ortasında kendinden geçti

Şehrin göbeğinde kan donduran görüntüler
Vatandaşı isyan ettiren aidatlara bakanlık freni! Tavan zam oranı belli oldu

Vatandaşı çileden çıkaran zamlara bakanlık freni! Tavan belli oldu
Araç alacaklar dikkat! İşte Türkiye'nin en ucuz sıfır otomobili

Araç alacaklar dikkat! İşte Türkiye'nin en ucuz sıfır otomobili
TÜİK açıkladı! 2025'te en çok kazandıran yatırım aracı külçe altın oldu

Geçen yıl buna yatırım yapan milyonları cebe indirmiş
Uyuşturucu içen gençler, sokak ortasında kendinden geçti

Şehrin göbeğinde kan donduran görüntüler
ICE polisleri ABD'li kadını öldürdü, protestolar patladı! Halk sokağa indi

ABD'yi karıştıran cinayet sonrası protestolar patladı
ABD'den iç savaşa sürüklenen İran'a yeni tehdit

İç savaşa ramak kala ABD'den komşu ülkeye yeni tehdit