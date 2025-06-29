Büyükçekmece'de E-5'te Su Borusu Patladı, Trafikte Aksamalar Yaşandı

Büyükçekmece'de E-5'te Su Borusu Patladı, Trafikte Aksamalar Yaşandı
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İstanbul Büyükçekmece'de E-5 karayolu üzerinde su borusunun patlaması sonucu çıkan sular, metrelerce yukarı fışkırarak trafikte aksamalar oluşturdu. Yaşanan olay cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

İstanbul Büyükçekmece'de E-5 karayolu kenarında su borusu patladı. Sular metrelerce yukarı çıkarken, trafikte aksamalar yaşandı.

Büyükçekmece'de E-5 karayolu S rampa inişinde yol kenarında bulunan su borusu bilinmeyen bir nedenle patladı. Borudan fışkıran sular metrelerce yukarı çıktı. Yola fışkıran sular nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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