Büyükçekmece’de drift tutkusu pahalıya patladı

Büyükçekmece'de gece vakti drift yapıp çevreyi rahatsız eden sürücü, polis tarafından yakalandı. Sürücüye toplam 363 bin ceza kesildi. Şahsın ehliyetine 60 gün el konulurken, aracı ise 60 gün bağlandı.

Olay, dün gece saatlerinde Büyükçekmece ilçesi Sinanoba Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, kavşakta drift yapıp çevreyi rahatsız eden sürücü vatandaşların çektiği görüntüleri sosyal medyada yayınlaması ve ihbar üzerine polisi harekete geçirdi. Araç plakası görüntülerden tespit edildi. Sürücüyü yakalayan polis farklı maddelerden toplam 363 bin lira ceza kesti. Şahsın ehliyetine 60 gün el konulurken, araç da trafikten yine 60 günlüğüne men edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı