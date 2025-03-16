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Öldürdüğü arkadaşıyla beraber içtikleri alkol şişesindeki parmak izi katili ele verdi

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Büyükçekmece'de arkadaşını tabancayla öldüren şahsın kimliği, arkadaşıyla beraber içip yere attığı alkol şişesinin üzerindeki parmak izi sayesinde tespit edildi. Kısa sürede yakalanan zanlı, emniyette cinayeti itiraf etti.

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde 14 Mart Cuma günü saat 02.00 sıralarında vahşet yaşandı. Mahalle sakinlerinin "Silah sesleri geliyor" ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Olay yerine giden ekipler Faruk Yıldırım'ı (45) yerde yaralı halde yatarken buldu. Hastaneye kaldırılan Yıldırım doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

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Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis bir görgü tanığının ifadesinden yola çıkarak kısa boylu, siyah giyimli bir şahsın koşarak uzaklaştığı bilgisine ulaştı. Yapılan araştırma sonucu şüphelinin koşarak kaçarken bazı işyerlerinin güvenlik kameralarınca görüntülendiği belirlendi.

İÇKİ ŞİŞESİNDEKİ PARMAK İZİ YAKALATTI

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri hayatını kaybeden Faruk Yıldırım ile onu vuran arkadaşının birlikte içki içtikleri yerde bir şişe buldu. Şişe üzerinde yapılan parmak izi incelemesinde A.I. adlı şüphelinin kimlik bilgisine ulaşıldı. Bu gelişme üzerine A.I. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüpheli A.I'nın suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Şüphelinin Faruk Yıldırım ile tartıştıkları için cinayeti işlediğini söylediği öğrenilirken, tartışmanın neden çıktığı konusunda bir şey söylemediği öğrenildi. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

Öldürdüğü arkadaşıyla beraber içtikleri alkol şişesindeki parmak izi katili ele verdi
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıErdal_19:

45 yaşında adamın böyle genç bir oğlanla nasıl bir arkadaşlığı vardı acaba

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