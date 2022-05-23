Büyükçekmece'de cinayet gibi kaza - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Büyükçekmece'de cinayet gibi kaza

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Büyükçekmece'de cinayet gibi kaza

Büyükçekmece'de belediyenin sosyal tesisinde çalışan 2 çocuk annesi İlknur Demirrenk, çöp atmak için dışarı çıktığında 189 promil alkollü sürücünün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Büyükçekmece'de belediyenin sosyal tesisinde çalışan 2 çocuk annesi İlknur Demirrenk, çöp atmak için dışarı çıktığında 189 promil alkollü sürücünün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Feci kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay gece saatlerinde Celaliye'de yaşandı. Edinilen bilgilere göre Büyükçekmece Belediyesi'nin sosyal tesislerinde çalışan 2 çocuk annesi İlknur Demirrenk (42) çöp atmak için tesisten dışarı çıktı. Bu sırada 34 EEH 215 plakalı otomobil sürücüsü, Demirrenk'e çarptı. Ağır yaralanan kadının yardımına mesai arkadaşları ve çevredeki vatandaşlar yetişti. Demirrenk olay yerinden geçerken denk gelen 112 sağlık personellerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sürücü ise polis tarafından gözaltına alındı. Sürücünün 189 promil alkollü olduğu öğrenildi.

Yaşanan anlar güvenlik kamerasında

Feci kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Demirrenk'in elinde çöplerle dışarı çıkıyor. Bu sırada hızla gelen araç, Demirrenk'e çarpıyor. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Büyükçekmece, Celaliye, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title