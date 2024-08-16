Büyükçekmece'de ayırmak istediği kavgaya taraf oldu, silahla ayağından böyle vuruldu

İSTANBUL - İstanbul Büyükçekmece'de gece saatlerinde iddiaya göre yol ortasında tartışan 2 kişiyi ayırmaya çalışan 24 yaşındaki O.A. tarafların 'sen niye karışıyorsun' tepkisiyle kavgaya taraf oldu. O.A. diz kapağından silahla vuruldu. Vurulma anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken polis şüpheliyi yakalamak için çalışmalara başladı.

Olay, gece saatlerinde Büyükçekmece Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre O.A. yol ortasında tartışan 2 sürücüyü ayırmak için araya girdi. O.A. ayırmak istediği kavgaya bir anda taraf oldu. 'Sen niye karışıyorsun' diye başlayan tartışma sonunda A. silahla dizinden vuruldu. Genç, olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, olayın failini yakalamak için çalışmalara başladı.

Silahla vurulma anı cep telefonu kamerasında

Yaşanan silahla vurulma anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde, yaşanan tartışma anları ve görüntüdeki bir şüphelinin silahla 2 el ateş etmesi ve O.A.'yı vurması yer aldı.