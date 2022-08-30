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Büyükçekmece'de 16 yaşındaki çocuktan şaşırtan hareket

3. Sayfa Haberleri

Büyükçekmece'de 16 yaşındaki çocuktan şaşırtan hareket

Büyükçekmece'de eline aldığı kurusıkı silahla sokakta dolaşan 16 yaşındaki şahıs, bir vatandaşın çekip sosyal medyada paylaştığı görüntüler üzerine harekete geçen Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakaladı.

Büyükçekmece'de eline aldığı kurusıkı silahla sokakta dolaşan 16 yaşındaki şahıs, bir vatandaşın çekip sosyal medyada paylaştığı görüntüler üzerine harekete geçen Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakaladı. 16 yaşındaki çocuğun elinde silahı görenler bu kadarına da pes dedi.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Tepecik'te yaşandı. 16 yaşındaki M.V. eline aldığı kuru sıkı silahla oynayarak sokaklarda dolaştı. Bir şahısın cep telefonu kamerasıyla yaşanan anları kaydedip sosyal medyada paylaşması üzerine Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler olayı araştırmaya başladı. M.V.'nin adresini tespit eden polis, gözaltına aldı. Gözaltına alınan V. Görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu ifade ederek kuru sıkı olduğu tespit edilen silahı da polise teslim etti. Çocuk Büro Amirliği'ne teslim edilen V.'nin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Münir Karaloğlu Büyükçekmece Tepecik 3. Sayfa Haberler

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