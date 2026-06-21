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Büyükçekmece'de denize giren çocuk boğularak hayatını kaybetti

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Büyükçekmece Halk Plajı'nda ailesiyle denize giren 11 yaşındaki Ahmed Husari, boğularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Büyükçekmece Halk Plajı'nda ailesiyle birlikte denize giren bir çocuk, boğularak hayatını kaybetti.

Olay, saat 18.30 sıralarında Fatih Mahallesi Kordonboyu Caddesi'ndeki Halk Plajı'nda yaşandı. Ailesiyle birlikte serinlemek için denize giren yabancı uyruklu Ahmed Husari (11) isimli çocuk, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Çocuğun çırpındığını gören ailesi, hemen onu sudan çıkararak sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan küçük çocuk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaşanan olay sonrası Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Tahkikat sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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