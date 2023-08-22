Büyükada'da Kavga: 3 Kişi Yaralandı, 2 Gözaltı

BÜYÜKADA'da, iddiaya göre laf atma nedeniyle iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada 3 kişi yaralandı. Polis ekipleri 2 kişiyi gözaltına aldı. Kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 10 Ağustos Perşembe günü saat 23.00 sıralarında Büyükada Panjur Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, laf atma nedeniyle iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflar çevredekilerin de araya girmesiyle ayrıldı. Kavga bir süre sonra sokakta yeniden başladı. Bisiklet ve elektrikli araçla olay yerine gelen grubun darbettiği 3 kişi yaralandı. Saldırganlar olay yerinden uzaklaşırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili polisin yaptığı çalışmada 2 kişi gözaltına alındı. Kavga anı güvenlik kameralarına yansıdı.