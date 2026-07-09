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Büyükada'da 3 katlı binanın çatı katında yangın: 2 kişi dumandan etkilendi

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Adalar ilçesi Büyükada'da 3 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın paniğe yol açtı. Dumandan etkilenen 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Adalar ilçesi Büyükada'da 3 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında dumandan etkilenen 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangın, gece saatlerinde Büyükada Kumsal Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın çatı katında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 2 kişi, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı kontrol edildi. Dumandan etkilenen 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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