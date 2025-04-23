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"Büyük deprem bekleniyor" manipülasyonuna suç duyurusu

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İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya üzerinde 'büyük deprem bekleniyor' şeklinde yayılan manipülatif paylaşımlar ve ses kayıtları hakkında suç duyurusunda bulunacağını duyurdu. Gül, vatandaşları bu tür asılsız paylaşımlara itibar etmemeleri ve AFAD Bilim Kurulu'nun açıklamalarını takip etmeleri konusunda uyardı. Asılsız paylaşımları yapanların kimlikleri tespit edilmeye başlandığını ve hakkında suç duyurusunda bulunulacağını belirtti.

İstanbul Valisi Davut Gül sosyal medya hesabından "Büyük deprem bekleniyor" şeklinde manipülatif paylaşımlar ve ses kayıtları dolaşıma kişiler hakkındasuç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Gül paylaşımında, "Vatandaşlarımızdan, bu tür asılsız paylaşımlara itibar etmemesini, AFAD Bilim Kurulumuzun yaptığı - yapacağı açıklamaları takip etmelerini rica ediyoruz" dedi.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK"

İstanbul Valisi Davut Gül şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal medya mecralarında "Büyük deprem bekleniyor" şeklinde manipülatif paylaşımlar ve ses kayıtları dolaşıma sokulmaktadır.

Hiçbir bilimsel veriye dayanmayan bu tür şayialar, vatandaşımızı paniğe sevk etmenin dışında hiç bir amaç taşımamaktadır.

Vatandaşlarımızdan, bu tür asılsız paylaşımlara itibar etmemesini, AFAD Bilim Kurulumuzun yaptığı - yapacağı açıklamaları takip etmelerini rica ediyoruz.

Bu ve benzeri asılsız paylaşımları yapanların kimlik tespit çalışmaları başlatılmış olup, sorumluları hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır."

Kaynak: Haberler.com / Sergen Taban - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKarpuz Çekirdeği:

aynı muhabbetler maraş depreminde de yapılıyordu. hatta saat bile veriyorlardı. basit bir soru, bunu söyleyenler gerçek depremi niye söylemiyorlar madem bu kadar net biliyorlar

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