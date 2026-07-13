Eskişehir'de araçla çarpıp demir çubukla öldüren sanığın akli dengesi yerinde çıktı

Eskişehir'de geçtiğimiz yıl araçla çarptığı Ahmet Çalık'ı demir çubuk ile darp ederek ölümüne sebep olan ve çıkarıldığı mahkemede, "Ahmet'in büyü yaptığını düşünüyordum" diyerek kendisini savuran sanık Yalçın Namal'ın akli dengesinin yerinde olduğu belirlendi.

Olay, Çifteler ilçesine bağlı kırsal Ortaköy Mahallesi'nde 10 Kasım 2025 tarihinde meydana gelmişti. Yalçın Namal, babasına ait otomobille Ahmet Çalık'a çarpmıştı. Akabinde araçtan inen Namal, elindeki demir çubukla Çalık'ı darp ederek ağır yaralamıştı. Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Çalık, tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetmişti.

Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasına karar verilmişti

Cinayeti işledikten sonra kaçan Yalçın Namal'ın kullandığı otomobil, Sivrihisar ilçesi yakınlarında takla atmış halde bulunmuştu. Şüpheli, Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesindeki bir aşevinde yakalanarak gözaltına alınmıştı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Namal hakkında Eskişehir 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ne 'ağırlaştırılmış müebbet' hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Mahkeme heyeti, Namal'ın akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespit edilmesi için Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasına karar vererek duruşmayı ertelemişti.

Sanığın akli dengesinin yerinde olduğu ortaya çıktı

Eskişehir 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanık Yalçın Namal'ın yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya sanık müdafii Av. Osman Toker, Fatma Çalık, Hamza Çalık, Mevlüt Çalık ve vekil Av. Esra Duru Erdik katıldı. Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporun detayları duruşmada paylaşıldı. Raporda, sanık Yalçın Namal'ın akli dengesinin yerinde ve ceza ehliyetinin tam olduğunun tespit edildiği ile ilgili detaylar yer aldı. Ayrıca, duruşmada mütalaa da verildi. Sanık Yalçın Namal'ın eylemine uyan TCK 81/1 maddesi uyarınca cezalandırılmasına (Kasten Öldürme), hukuki durumu gözetilerek tutukluluk halinin devamına, suçta kullanılan demir borunun TCK 54/1 maddesi uyarınca müsaderesine (el konulmasına) karar verildiği belirtildi.

"Beraatime karar verilmesini talep ederim"

Sanık Yalçın Namal'ın duruşmadaki esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanında ise, "Mütalaayı kabul etmiyorum, aşamalardaki savunmalarımı tekrar ederim, mümkünse öncelikle tahliyeme, beraatime karar verilmesini, aksi halde hakkımda lehe hükümlerin uygulanmasını talep ederim" ifadeleri yer aldı.

Sanık müdafiine (avukatına), esas hakkındaki mütalaaya karşı yazılı savunmalarını hazırlayıp mahkemeye bildirmesi için bir sonraki celseye kadar süre verilirken, duruşma 16 Temmuz 2026 günü saat 10.40'a ertelendi.

"Biz planlı bir eylem olduğu kanaatindeyiz"

Duruşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Av. Esra Duru Erdik, "Sanık tarafından araçla birkaç defa üzerinden geçirilerek, ölmediği görüldüğünde de devam edilerek, 'Sen daha ölmedin mi' denilerek defalarca levye ile kafasına vurularak Ahmet Çalık katledilmiştir. Bunun üzerine sanık taraf savunmasında, akıl sağlığının yerinde olmadığına ilişkin beyanlarda bulundu. Ancak gelen raporda sanık cezaya ehliyetinin tam olduğu, akıl sağlığının yerinde olduğu ispatlanmıştır. Bununla beraber son duruşmamızda savcı mütalaası verildi. Savcı mütalaasının TCK-81 kapsamında cezalandırılması gerektiği öngörüldü. Ancak biz şu an için aynı kanaatte değiliz. Çünkü müvekkilim vahşice öldürülmüştür, defalarca levye ile vurulmuştur. Kendisinin kaldırıldığı yerde yaklaşık 400-500 metre kalınlığında toprak kan içinde kalmıştır. Bu saldırının vahameti açıkça ortadadır. Biz bu yüzden TCK-82 kapsamında tasarlayarak ve canavarca hisle öldürüldüğü kanaatindeyiz ve adalete olan inancımızın sarsılmaması açısından, toplumun adalete olan inancının sarsılmaması açısından zaten sanığın da kabul ettiği üzere, bu eylemlerin ve vahşice işleri de ortada olduğu üzere TCK-82 kapsamında cezalandırılmasını amaçlıyoruz ve bu kapsamda da mücadelemizi devam ettiriyoruz" dedi.

"Müvekkilimin neredeyse kırılmadığı kemiği kalmamış durumda"

Av. Erdik, sözlerinin devamında, "Tabii ki TCK-81 kasten öldürmenin basit halidir, temel halidir. TCK-81 kapsamında dediğimiz zaman bu kişinin tasarlayarak ya da canavarca hisle öldürmediğini söylemiş oluyoruz. Ancak olayın zaten vahameti ortada, müvekkillerim de daha önce açıklamışlardı durumu. Sanık da zaten araçların üzerinden geçtiğini ve inerek ölmediğini gördüğünde, levyeyle de eylemine devam ettiğini bildirmekte. Adli tıp raporunda da, müvekkilimin neredeyse kırılmadığı kemiği kalmamış durumda zaten. Tüm bu hususlar göz önünde alındığında biz canavarca hisle öldürdüğünü ve öncesinde de bir tasarlamanın olduğu kanaatindeyiz. Bu kapsamda da mücadelemizle devam ediyoruz" diye belirtti.

"Bütün kemiklerini kırmış, kafasını, gözlerini parçalamış"

Ahmet Çalık'ın ablası Gülfer Görgöz ise, "Benim kardeşimden ne istemiş? Ne diye öldürdün? Bütün kemiklerini kırmış, kafasını, gözlerini parçalamış, ayaklarını kırmış. Bu kadar canice öldürülemez ya! Bir insan niye sebepsiz yere öldürülebiliyor ya? Böyle insanlar çıkmasın, toplum içinde yaşamasın. Bunlar toplum içine girmesin" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı