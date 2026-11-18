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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, bazı işçiler dumandan etkilendi.

Edinilen bilgiye göre, Yavuzselim Mahallesi'ndeki tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sırasında dumandan etkilenen bazı işçilere olay yerinde sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Gözlem altına alınan işçilerden bazılarının ise kontrol amacıyla hastaneye sevk edildiği öğrenildi.

Polis ekipleri, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için olayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı