Bursa Yıldırım'da tekstil fabrikasındaki yangında işçiler dumandan etkilendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen bazı işçilere olay yerinde sağlık ekiplerince müdahale edildi, bazıları ise kontrol amacıyla hastaneye sevk edildi.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, bazı işçiler dumandan etkilendi.
Edinilen bilgiye göre, Yavuzselim Mahallesi'ndeki tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın sırasında dumandan etkilenen bazı işçilere olay yerinde sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Gözlem altına alınan işçilerden bazılarının ise kontrol amacıyla hastaneye sevk edildiği öğrenildi.
Polis ekipleri, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için olayla ilgili çalışma başlattı.