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Bursa Yıldırım'da parkta tartışma kavgaya dönüştü, anlar amatör kameraya yansıdı

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Bursa Yıldırım'da parkta tartışma kavgaya dönüştü, anlar amatör kameraya yansıdı
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Bursa'nın Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'ndeki Sağlıklı Yaşam Parkı'nda gençler arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yumrukların havada uçuştuğu kavga, amatör kameraya saniye saniye yansıdı.

Bursa'da parkta gençler arasında çıkan kavga, amatör kameraya yansıdı.

Olay, Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'ndeki Sağlıklı Yaşam Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parktaki gençler arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Yumrukların havada uçuştuğu kavga saniye saniye amatör kameraya yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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