Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde balkondan düşen Türk bayrağını fark eden küçük çocuk, sergilediği davranışla gönülleri fethetti. Yerdeki bayrağı alarak öpen minik çocuğun duyarlı davranışı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Bir binanın balkonundan düşerek yere gelen Türk bayrağını fark eden küçük çocuk, yanındaki arkadaşıyla birlikte bayrağın yanına gitti. Yerden aldığı Türk bayrağını öpen minik çocuk, daha sonra bayrağı kaldırdı. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Küçük çocuğun sergilediği anlamlı davranış izleyenlerin takdirini topladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı