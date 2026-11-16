Bursa Yıldırım'da alkol alıp yüksek sesle müzik açan gruba polis müdahale etti

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Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde alkol alarak yüksek sesle müzik açan ve çevredeki vatandaşları rahatsız eden gruba polis ekipleri müdahale etti.

Olay, Millet Mahallesi'nde bulunan Sağlıklı Yaşam Parkı çevresinde meydana geldi. İddiaya göre park çevresinde bir araya gelen grup, alkol alarak yüksek sesle müzik açtı. Gece saatlerinde yaşanan gürültü nedeniyle çevredeki vatandaşlar rahatsız olurken, durumun bildirilmesi üzerine trafik polisleri bölgeye sevk edildi. Polis ekibinin megafonla hatalı şekilde park eden sürücüleri uyardığı anlar kameraya yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı