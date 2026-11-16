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Bursa Yıldırım'da alkol alıp yüksek sesle müzik açan gruba polis müdahale etti

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Bursa Yıldırım'da alkol alıp yüksek sesle müzik açan gruba polis müdahale etti Haber Videosunu İzle
Bursa Yıldırım'da alkol alıp yüksek sesle müzik açan gruba polis müdahale etti
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Bursa Yıldırım'da Sağlıklı Yaşam Parkı çevresinde iddiaya göre alkol alıp yüksek sesle müzik açan gruba polis müdahale etti. Gece yaşanan gürültüden rahatsız olan vatandaşların bildirmesi üzerine bölgeye sevk edilen trafik polisleri, megafonla hatalı park eden sürücüleri uyardı.

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde alkol alarak yüksek sesle müzik açan ve çevredeki vatandaşları rahatsız eden gruba polis ekipleri müdahale etti.

Olay, Millet Mahallesi'nde bulunan Sağlıklı Yaşam Parkı çevresinde meydana geldi. İddiaya göre park çevresinde bir araya gelen grup, alkol alarak yüksek sesle müzik açtı. Gece saatlerinde yaşanan gürültü nedeniyle çevredeki vatandaşlar rahatsız olurken, durumun bildirilmesi üzerine trafik polisleri bölgeye sevk edildi. Polis ekibinin megafonla hatalı şekilde park eden sürücüleri uyardığı anlar kameraya yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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