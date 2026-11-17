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Bursa'nın Yenişehir ilçesinde 4 gencin bulunduğu otomobil kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 18 yaşındaki sürücü Ceylin U. hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. 15 yaşındaki Ceren U.'nun ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza, Yenişehir-Orhangazi kara yolu Burcun Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ceylin U. (18) yönetimindeki 16 CYN 90 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi.

Otomobilin devrilmesiyle sürücü Ceylin U. ile araçta bulunan Ceren U. (15), Yağız Efe A. (17) ve Hüseyin A. (23) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastaneden acı haber geldi

Yaralılar, ambulanslarla Yenişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen 18 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceylin U. kurtarılamadı.

Kazada yaralanan 15 yaşındaki Ceren U.'nun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, diğer iki yaralının tedavisi sürüyor.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı