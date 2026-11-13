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Bursa Yenişehir'de jandarma operasyonunda 2 kilo 160 gram kubar esrar ele geçirildi

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Bursa Yenişehir'de jandarma operasyonunda 2 kilo 160 gram kubar esrar ele geçirildi
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Bursa Yenişehir'deki bağ evine jandarmanın düzenlediği operasyonda 2 kilo 160 gram kubar esrar olduğu değerlendirilen madde ile 50 gram esrar tohumu ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Şüphelinin örnekleri alınırken, gözaltına alınan kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde jandarma ekiplerince bir bağ evine düzenlenen operasyonda 2 kilo 160 gram kubar esrar olduğu değerlendirilen madde ile çok sayıda suç unsuru ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Yenişehir ilçesine bağlı Mahmudiye Mahallesi'nde bulunan bir bağ evine, Yenişehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve narkotik köpek unsurlarınca operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramalarda 2 kilo 160 gram kubar esrar olduğu değerlendirilen madde, 50 gram esrar tohumu, hassas terazi, uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız tüfek ve 4 fişek ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 65 yaşındaki K.S.'nin kan ve idrar örnekleri alınırken, şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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