Bursa Valisi Erol Ayyıldız, jandarma teşkilatının 186. kuruluş yılını kutladı

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, jandarma teşkilatının 186. kuruluş yılını kutladı
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Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İl Jandarma Komutanlığı personelini makamında kabul etti.

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İl Jandarma Komutanlığı personelini makamında kabul etti.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette İl Jandarma Komutanı ve beraberindeki heyet, Vali Ayyıldız'a çiçek takdiminde bulundu. Ziyarette konuşan Vali Ayyıldız, Türk Jandarma Teşkilatı'nın köklü geçmişine ve milletin huzur ve güvenliğini sağlama konusundaki özverili çalışmalarına dikkat çekti.

Vali Ayyıldız, "Kurulduğu günden bu yana ülkemizin her köşesinde, gece gündüz demeden büyük bir fedakarlıkla görev yapan Jandarma Teşkilatımız, milletimizin güvenine mazhar olmuştur. Bu anlamlı yıl dönümünde, tüm jandarma personelimize teşekkür ediyor, şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum," dedi.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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