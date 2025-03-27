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Bursa Uludağ'da Ayı İşletmeye Girdi, Masaları Devirip Kaçtı

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Bursa Uludağ'da bir ayı, gece saatlerinde bir işletmeye girerek masaları devirdi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İşletme sahibi görüntüleri görünce şaşkına döndü.

İşletmeyi ayı bastı... O anlar kamerada

BURSA - Bursa Uludağ'da bir işletmeye akşam saatlerinde giren ayı masaları devirip kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Uludağ Sarıalan'da gece saatlerinde yemek bulamayan bir ayı bölgedeki işletmeye girip masaları talan etti. Masaların devrilmesiyle korkan ayı hızla işletmeden kaçarken, o anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. İşletmeye gelen dükkan sahibi ise görüntüleri izleyince ikinci bir şoku yaşadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN UĞUR - 3.Sayfa
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