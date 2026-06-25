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Otobanda kaza kamerada, kıl payıyla kazadan kurtuldu

Otobanda kaza kamerada, kıl payıyla kazadan kurtuldu
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Bursa otobanında trafikte yaşanan kısa süreli duraksama, dikkatsizlik ve takip mesafesinin korunmaması nedeniyle zincirleme kazaya neden oldu. Olay anı amatör kameraya yansırken, bir sürücü son anda manevrayla kazadan kurtuldu.

Bursa otobanında yaşanan bir anlık duraksama, kazaya neden oldu. Trafikte yaşanan tehlikeli anlar amatör kamera tarafından kaydedilirken, bir sürücü ise son anda yaptığı manevrayla kazaya karışmaktan kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, Bursa otobanında seyir halinde olan araçların yavaşlamasıyla birlikte trafik kısa süreli duraksadı. Bu sırada arkadan gelen bazı sürücüler ani fren yapmak zorunda kalırken, zincirleme kaza tehlikesi yaşandı. Dikkatsizlik ve takip mesafesinin korunmaması nedeniyle meydana gelen kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi. Olay anı, seyir halinde olan araçta bulunan yolcunun amatör kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde araçların peş peşe fren yaptığı, bir sürücünün ise son anda direksiyon hakimiyetini koruyarak kazadan kıl payı kurtulduğu görüldü. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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