Bursa Osmangazi'de patenli genç, özel halk otobüsünün arkasına tutunup ilerledi

Bursa'da patenli bir gencin özel halk otobüsünün arkasına tutunarak tehlikeli seyahat etmesi, amatör kameraya yansıdı.

Olay, gece saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, patenli bir genç seyir halindeki özel halk otobüsünün arkasına tutunarak ilerlemeye başladı. Trafiğin aktığı yolda otobüsün arkasında patenleriyle seyahat eden genç, hem kendi canını hem de diğer yol kullanıcılarını tehlikeye attı. Bir süre bu şekilde ilerleyen gencin tehlikeli yolculuğu, başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı