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Bursa Osmangazi'de patenli genç minibüse tutunarak tehlikeli yolculuk yaptı

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Bursa Osmangazi'de patenli genç minibüse tutunarak tehlikeli yolculuk yaptı Haber Videosunu İzle
Bursa Osmangazi'de patenli genç minibüse tutunarak tehlikeli yolculuk yaptı
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Ankara Yolu Caddesi'nde patenli bir genç, minibüsün arkasına tutunarak tehlikeli şekilde seyahat etti. Durumu fark eden sürücülerin korna uyarısı sonuç vermezken o anlar amatör kameraya yansıdı.

Bursa'da patenli gencin, minibüse tutunarak tehlikeli şekilde seyahat ettiği anlar saniye saniye amatör kameraya yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Patenli genç, minibüsün arkasına tutunarak seyahat etmeye başladı. Durumu fark eden sürücüler, genci korna ile uyarsa da sonuç değişmedi. Tehlikeli yolculuk, saniye saniye amatör kameraya yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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