Bursa Osmangazi'de iddiaya göre “kız meselesi” kavgasında 1 kişi yaralandı.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa Osmangazi'deki Kent Meydanı'nda iddiaya göre kız meselesi yüzünden iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü, 1 kişi yaralandı. Çevik kuvvet ekipleri takviye çağırırken kavga ekiplerin gelmesiyle son buldu; şüphelilerin üst aramasında 1 bıçak ele geçirildi.
Bursa'da iddiaya göre "Kız meselesi" yüzünden çıkan tartışma meydan muharebesini aratmadı. Çok sayıda ekibin sevk edildiği kavgada, 1 kişi yaralandı. Ayrıca, şüphelilerin yapılan üst aramasında bıçak ele geçirildi.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Kent Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında "Kız meselesi" yüzünden tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya döndü. Bu sırada olay yerinde görevli olan çevik kuvvet ekipleri takviye ekip çağırdı. Yaşanan kavga, ekiplerin gelmesiyle son buldu. Kavgada, 1 kişi yaralanırken şüphelilerin yapılan üst aramalarında 1 adet bıçak ele geçirildi.