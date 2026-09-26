Bursa Osmangazi'de hatalı dönüş yapan otomobil karşı yönden gelen otomobille çarpıştı

Bursa Osmangazi'de hatalı dönüş yapan otomobil karşı yönden gelen otomobille çarpıştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Akpınar Mahallesi Kavaklı Caddesi'nde bir otomobil, hatalı dönüş yaparken karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Çarpışma sonucu araçlarda hasar oluşurken, kaza anı bölgede seyir halindeki başka bir aracın kamerasına yansıdı.
Bursa'da hatalı dönüş yapan otomobil, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. İki otomobilin karıştığı kaza anı, seyir halindeki başka bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaza, Osmangazi ilçesi Akpınar Mahallesi Kavaklı Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan bir otomobil, dönüş yapmak istediği sırada karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda hasar meydana geldi.
Kazanın yaşandığı sırada bölgede seyir halinde olan başka bir aracın kamerası, çarpışma anını kaydetti. Görüntülerde, hatalı dönüş yapan otomobilin karşı yönden gelen araçla çarpıştığı anlar yer aldı.