Haberler

Bursa Osmangazi'de hatalı dönüş yapan otomobil karşı yönden gelen otomobille çarpıştı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa Osmangazi'de hatalı dönüş yapan otomobil karşı yönden gelen otomobille çarpıştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Akpınar Mahallesi Kavaklı Caddesi'nde bir otomobil, hatalı dönüş yaparken karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Çarpışma sonucu araçlarda hasar oluşurken, kaza anı bölgede seyir halindeki başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Bursa'da hatalı dönüş yapan otomobil, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. İki otomobilin karıştığı kaza anı, seyir halindeki başka bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Osmangazi ilçesi Akpınar Mahallesi Kavaklı Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan bir otomobil, dönüş yapmak istediği sırada karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda hasar meydana geldi.

Kazanın yaşandığı sırada bölgede seyir halinde olan başka bir aracın kamerası, çarpışma anını kaydetti. Görüntülerde, hatalı dönüş yapan otomobilin karşı yönden gelen araçla çarpıştığı anlar yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 18 sitede yayınlandı.
Maçın önüne geçen görüntü! Kerem ile Yunus yan yana

Maçın önüne geçen görüntü!

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Leyla ile Mecnun'un ilk Leyla'sıydı! Ezgi Asaroğlu'nu bir de şimdi görün

Leyla ile Mecnun'un ilk Leyla'sıydı! Yıllar sonra ortaya çıktı
Merih Demiral'dan kırmızı kart tepkisi: Hakemle arasında geçen konuşmayı açıkladı

Yıldız futbolcumuz hakemle arasında geçen konuşmayı açıkladı
New York’u alarma geçiren olay: Kanalizasyondan çıkan 3 kişiden 2’si gözaltında

Şehir, kanalizasyondan çıkanlarla alarma geçti: Niyetleri farklı çıktı
BM’den Netanyahu’nun çağrı cihazlı mesajına tepki: Salonun ciddiyetine saygı gösterin

Netanyahu’nun çağrı cihazlı şovuna BM’den dikkat çeken yanıt
Ülkedeki Müslüman okullarına gelen e-posta ekipleri alarma geçirdi

Ülkedeki Müslüman okullarına gelen e-posta ekipleri alarma geçirdi
Bir zamanlar sahada ter döküyordu! Türkiye-Fransa maçında güvenlik görevlisi oldu

Top oynadığı sahadaki görevi şaşkına çevirdi
Fransa kazandı, Zidane kötü haberi verdi! Mbappe kampı terk ediyor

Galibiyet sevinçleri kursaklarında kaldı!