Bursa Osmangazi'de hatalı dönüş yapan otomobil karşı yönden gelen otomobille çarpıştı

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Bursa'da hatalı dönüş yapan otomobil, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. İki otomobilin karıştığı kaza anı, seyir halindeki başka bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Osmangazi ilçesi Akpınar Mahallesi Kavaklı Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan bir otomobil, dönüş yapmak istediği sırada karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda hasar meydana geldi.

Kazanın yaşandığı sırada bölgede seyir halinde olan başka bir aracın kamerası, çarpışma anını kaydetti. Görüntülerde, hatalı dönüş yapan otomobilin karşı yönden gelen araçla çarpıştığı anlar yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı