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Bursa Osmangazi'de 0,83 promil alkollü çıkan genç sürücüye 25 bin lira ceza kesildi

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Bursa Osmangazi'de 0,83 promil alkollü çıkan genç sürücüye 25 bin lira ceza kesildi Haber Videosunu İzle
Bursa Osmangazi'de 0,83 promil alkollü çıkan genç sürücüye 25 bin lira ceza kesildi
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Bursa Osmangazi'de trafik uygulamasında 0,83 promil alkollü çıkan genç sürücü, alkolmetrenin hatalı ölçüm yaptığını öne sürerek polisle tartıştı. Kokudan alkol aldığı anlaşılan ve hatasını kabul eden sürücüye 25 bin lira ceza uygulandı, ehliyetine 6 ay el konuldu.

Bursa'da trafik uygulamasında 0,83 promil alkollü çıkan genç sürücü, alkolmetrenin hatalı ölçüm yaptığını öne sürerek polis ekipleriyle tartıştı. "Ben alkol içmedim, alkollü çıktım" diyerek cihazın kendisini yanılttığını savunan sürücü, alkol aldığının kokudan da anlaşılması üzerine iddiasını sürdürmekte zorlandı. Bir süre direndikten sonra hatasını kabul eden sürücünün ehliyetine 6 ay el konuldu, 25 bin lira idari para cezası uygulandı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, uygulama noktasında durdurulan genç sürücüye yapılan alkol kontrolünde 0,83 promil alkollü olduğu belirlendi. Sonuca itiraz eden sürücü, bu kez alkolmetreyle adeta iddialaştı.

"Belki benden öncekiler alkollüydü, onlar alkolsüz çıktı"

Yakınlarıyla birlikte alkolmetrenin yanlış ölçüm yaptığını iddia eden sürücü, "Belki benden önce gelenler alkollüydü, onlar alkolsüz çıktı. Ben alkol içmedim, alkollü çıktım" diyerek kendini savundu. Aracını teslim etmek istemeyen genç sürücü, yakınlarının da devreye girmesiyle polis ekipleriyle bir süre tartıştı.

Polis kokusundan anladı, sürücü şaşkına döndü

Tartışma sırasında sürücüyle konuşan polis memuru, şahsın içki içtiğini kokusundan da anladı. Kısa süreli şaşkınlık yaşayan genç, bu kez alkolmetreyle olan iddiasını sürdürmekte zorlandı. Yaşananların ardından hatasını kabul eden sürücü hakkında işlem yapıldı.

Alkollü araç kullanmaktan 25 bin lira idari para cezası uygulanan sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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