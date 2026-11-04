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Bursa'nın Kestel ilçesinde baraka yangını can kaybı olmadan söndürüldü

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Bursa'nın Kestel ilçesinde baraka yangını can kaybı olmadan söndürüldü Haber Videosunu İzle
Bursa'nın Kestel ilçesinde baraka yangını can kaybı olmadan söndürüldü
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Bursa'nın Kestel ilçesi Orhaniye Mahallesi'nde bir barakada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken baraka kullanılamaz hale geldi, çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Bursa'da bir barakada çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevlerin kısa sürede sardığı baraka kullanılamaz hale gelirken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangın, Kestel ilçesi Orhaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir sebeple barakada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler barakayı sararken, yükselen alevleri fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangının çevredeki alanlara sıçramasını önledi. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenilirken, barakada maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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