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Bursa Nilüfer'de gıda toptancılar sitesindeki iş yeri yangını büyümeden söndürüldü

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Bursa Nilüfer'de gıda toptancılar sitesindeki iş yeri yangını büyümeden söndürüldü Haber Videosunu İzle
Bursa Nilüfer'de gıda toptancılar sitesindeki iş yeri yangını büyümeden söndürüldü
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde Gıda Toptancılar sitesindeki bir iş yerinde bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Alevlerin çevredeki iş yerlerine sıçraması önlenirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bursa'da bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, Nilüfer ilçesi Ertuğrul Mahallesi Gıda Toptancılar sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İş yerinden yükselen dumanları fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale ederek alevleri büyümeden kontrol altına aldı. Yangının çevredeki işyerlerine sıçraması önlenirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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