Bursa Nilüfer'de dün akşam sağanak yağış siteyi su altında bıraktı

Bursa Nilüfer'de dün akşam sağanak yağış siteyi su altında bıraktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'nın Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi'ndeki site, dün akşam etkisini artıran sağanak yağışın ardından sular altında kaldı. Sitenin bahçesi ve ortak alanları suyla kaplanırken bina girişleri, koridorlar ve asansör çevresi de sudan etkilendi; site sakinleri zor anlar yaşadı.
Bursa'nın Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi Bozyaka Caddesi üzerinde bulunan bir site, etkili olan sağanak yağışın ardından sular altında kaldı.
Bursa'da dün akşam saatlerinde aniden etkisini artıran sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Kısa sürede şiddetini artıran yağış nedeniyle sitenin ortak kullanım alanları ve bahçesi suyla kaplandı.
Yağışın etkisiyle site içerisindeki su seviyesi yükselirken, bina girişleri, koridorlar ve ortak alanlar da sudan etkilendi. Bölgeden kaydedilen görüntülerde, bina içerisinde biriken suyun koridorlara yayıldığı, asansör çevresinin ve zemin katın suyla kaplandığı görüldü.
Site sakinleri yaşanan su baskını nedeniyle zor anlar yaşarken, çevredeki cadde ve sokaklarda da yoğun su birikintileri oluştu.