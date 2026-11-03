Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bursa Nilüfer'de dün akşam sağanak yağış siteyi su altında bıraktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa Nilüfer'de dün akşam sağanak yağış siteyi su altında bıraktı Haber Videosunu İzle
Bursa Nilüfer'de dün akşam sağanak yağış siteyi su altında bıraktı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi'ndeki site, dün akşam etkisini artıran sağanak yağışın ardından sular altında kaldı. Sitenin bahçesi ve ortak alanları suyla kaplanırken bina girişleri, koridorlar ve asansör çevresi de sudan etkilendi; site sakinleri zor anlar yaşadı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi Bozyaka Caddesi üzerinde bulunan bir site, etkili olan sağanak yağışın ardından sular altında kaldı.

Bursa'da dün akşam saatlerinde aniden etkisini artıran sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Kısa sürede şiddetini artıran yağış nedeniyle sitenin ortak kullanım alanları ve bahçesi suyla kaplandı.

Yağışın etkisiyle site içerisindeki su seviyesi yükselirken, bina girişleri, koridorlar ve ortak alanlar da sudan etkilendi. Bölgeden kaydedilen görüntülerde, bina içerisinde biriken suyun koridorlara yayıldığı, asansör çevresinin ve zemin katın suyla kaplandığı görüldü.

Site sakinleri yaşanan su baskını nedeniyle zor anlar yaşarken, çevredeki cadde ve sokaklarda da yoğun su birikintileri oluştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 39 sitede yayınlandı.
Polis bile durduramadı! Yerdeki adama tekme tokat saldırdılar

Polis bile durduramadı! Yerdeki adama tekme tokat saldırdılar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

7 maçtır kazanamayan Gençlerbirliği, Alanyaspor kalesine gol yağdırdı

7 maçtır kazanamayan Gençlerbirliği, rakibinin kalesine gol yağdırdı
Ve mutlu son! Fenerbahçe, Sergio Conceiçao ile anlaştı

Ve mutlu son! İşte sözleşme süresi
Diyarbakır'da kahreden kaza! 2 çocuk öldü, 12 yaralı var

Diyarbakır'da kahreden kaza! 2 çocuk öldü, 12 yaralı var
Fenerbahçe, Conceiçao ile anlaştı: İstanbul'a geliyor

Yeni teknik direktörüyle resmen anlaştı: İstanbul'a geliyor
Maltepe’de inşaat alanında toprak kayması; sokak trafiğe kapatıldı

İstanbul'un göbeğinde hayat felç oldu
Michigan sandık başında! Kazanırsa ABD Senatosunun ilk Müslüman üyesi olacak

Kazanırsa ABD tarihinde bir ilke imza atacak
Münir Özkul'un oğlu yıllardır Kanada'da yaşıyor, 6 restoran işletiyor

Yeşilçam efsanesinin oğlu bambaşka bir hayat seçti!