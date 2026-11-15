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Bursa Nilüfer'de ATV sürücüsü ters şeride girdi, o anlar kameraya yansıdı

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Bursa Nilüfer'de ATV sürücüsü ters şeride girdi, o anlar kameraya yansıdı
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde Lefkoşa Caddesi'nde bir ATV sürücüsü henüz bilinmeyen nedenle ters şeride girdi. Ters yönde ilerleyen sürücü trafikte tehlikeli anlara neden olurken o anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bursa'da ATV sürücüsünün ters şeride girerek trafikte ilerlemesi dikkat çekti. Tehlikeli yolculuk, trafikteki diğer sürücülerin tepkisine neden oldu.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Lefkoşa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir ATV sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle ters şeride girdi. Bir süre boyunca ters yönde ilerleyen sürücü, trafikte tehlikeli anların yaşanmasına neden oldu. Sürücünün ters yönde ilerlediği anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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