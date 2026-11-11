Bursa Nilüfer'de atış poligonunda eğitmen, tabancayı başına doğrultan kişiyi kurtardı

Bursa'da atış yapmak için gittiği poligonda elindeki tabancayı başına doğrultarak tetiği çekmeye çalışan şahıs, atış eğitmeninin son anda müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, geçtiğimiz aylarda Nilüfer ilçesinde bulunan bir atış poligonunda meydana geldi. Atış yapmak için poligona gelen şahıs, bir süre atış yaptıktan sonra elindeki tabancayı aniden başına doğrulttu. Şahsı fark eden atış eğitmeni ve yanında bulunan bir kişi, hızla müdahale ederek silahı elinden almaya çalıştı. Yaşanan kısa süreli mücadelenin ardından şahsın elindeki tabanca alınırken, muhtemel bir facianın önüne geçildi. Saniye saniye güvenlik kamerasına yansıyan olay, izleyenleri dehşete düşürdü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı