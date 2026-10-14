Haberler

Bursa Nilüfer'de 30 yaşındaki ATV sürücüsü tarlaya uçtu ve hayatını kaybetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa Nilüfer'de 30 yaşındaki ATV sürücüsü tarlaya uçtu ve hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde dün patika yolda seyreden 30 yaşındaki ATV sürücüsü, dengesini kaybederek tarlaya uçtu. Ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı ve hayat mücadelesini kaybetti; kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'da patika yolda seyir halindeyken bir anda tarlaya uçan 30 yaşındaki ATV sürücüsü hayat mücadelesini kaybetti. Kaza anı, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün merkez Nilüfer ilçesi Tahtalı Mahallesi Bahar Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 BHH plakalı ATV sürücüsü Numan Tabak (30), henüz bilinmeyen bir sebeple dengesini kaybederek tarlaya uçtu. Ağır yaralanan sürücüyü görenler durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde nabzının zayıf olduğu belirlenen Numan Tabak, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Husiler, Suudi Arabistan’ın kalbini vurdu! Art arda patlamalar

Suudi Arabistan'ın kalbinde patlama sesleri

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump yönetiminden kritik atama! İnsan ticaretiyle mücadelenin başına getirildi

Kritik görev onun! En kirli suçla savaşacak
Maç sonu TRT'yi izleyenlerin ağzı açık kaldı! O ses nereden geldi?

Maç sonu TRT'yi izleyenlerin ağzı açık kaldı!

Kaplanın öldürdüğü gencin son paylaşımı şoke etti

Ölümünden önce paylaştığı fotoğraf olay oldu
Marmaray'da üzücü olay! Seferler tek hattan yapılıyor

Marmaray'da üzücü olay! Seferler tek hattan yapılıyor
Babasını bıçaklayarak öldürdü, ardından intihara kalkıştı

Babasını bıçakla katledip intihara kalkıştı
Galatasaray taraftarı delirdi! Leroy Sane'ye tepkiler çığ gibi, yorumcular ateş püskürdü

Barcelona maçı sonrası yer yerinden oynadı: Utanması lazım
Halk TV'ye kayyum atandı! Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı

Halk TV'ye kayyum atandı! Yayın durduruldu