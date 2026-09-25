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Bursa Mudanya'da apartman garajındaki yangın büyümeden kontrol altına alındı

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Bursa Mudanya'da apartman garajındaki yangın büyümeden kontrol altına alındı
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Bursa Mudanya'da bir apartmanın garajındaki odunlar henüz belirlenemeyen nedenle tutuştu. Dumanı fark eden sakinler yangın tüpleriyle müdahale etti; itfaiye yangını kontrol altına aldı, can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Bursa'da apartmanın garaj bölümünde bulunan odunların tutuşması sonucu çıkan yangın, apartman sakinlerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Olay, Mudanya ilçesi Ömer Bey Mahallesi Zafer Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın garaj bölümünde bulunan odunlar henüz belirlenemeyen bir nedenle tutuştu.

Dumanları fark eden apartman sakinleri, yangın tüpleriyle alevlere müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını tamamen kontrol altına alarak garaj bölümünde soğutma çalışması yaptı.

Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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