Bursa Metroda Süs Kavgası: Eşlerden Birinin Yorumları Krize Yol Açtı

Bursa Metroda Süs Kavgası: Eşlerden Birinin Yorumları Krize Yol Açtı
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Bursa metrosunda yaşanan yer kavgasında, bir eşin diğerinin karısına yaptığı 'süslenmiş gelmiş' yorumu gerginliğe neden oldu. Olayda, eşinin hakaretine tepki gösteren adamın diğer adamın üzerine yürümeye çalışması durumu daha da alevlendirdi. Metroda yaşanan kavga, yolcuların müdahalesiyle büyümeden engellendi.

Metroda süs kavgası... Kadına, "Süslenmiş gelmiş" deyince ortalık karıştı

'Sana ne benim karımın süsünden' diyerek üzerine yürüdü

BURSA - Bursa metrosunda evli iki çift arasında yaşanan yer kavgasında eşlerden biri, diğerinin karısına "süslenmiş gelmiş buraya" deyince ortalık karıştı. Eşine süslenmiş diyen kişiye küfredip üzerine yürüyen şahıs, metrodaki yolcular tarafından güçlükle sakinleştirildi.

Dün öğle saatlerinde yaşanan olayda, bayram gezmesine çıkan iki ayrı çift arasında metroda yer verme kavgası yaşandı. Gerginleşen ortamda eşlerden biri diğer kadına "süslenmiş gelmiş buraya" deyince bir anda öfke krizi geçiren kadının eşi "sana ne benim karımın süsünden" diyerek şahsın üzerine yürüdü. Metrodaki diğer yolcuların müdahalesi ile kavga büyümeden önlendi. Küçük çocukların da olduğu metroda yaşanan kavganın görüntülerine sosyal medyada da tepki yağdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN UĞUR - 3.Sayfa
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