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Bursa Kestel'de usulsüz dubalar lodostan devrilince motosiklet sürücüsü düştü

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Bursa Kestel'de usulsüz dubalar lodostan devrilince motosiklet sürücüsü düştü Haber Videosunu İzle
Bursa Kestel'de usulsüz dubalar lodostan devrilince motosiklet sürücüsü düştü
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Bursa'nın Kestel ilçesinde bir işletmenin caddeye usulsüz koyduğu dubalar, şiddetli lodosun etkisiyle devrildi. Yola devrilen dubaların altına giren motosikletin sürücüsü yere düşerek kazayı hafif sıyrıklarla atlattı; o anlar araç kamerasına yansıdı.

Bursa'da şiddetli lodos, usulsüz şekilde konulan dubaları devirdi. Motosikletin altına giren dubalar sürücünün düşmesine neden olurken, kaza anı kameraya yansıdı.

Olay, Kestel ilçesi Ahmet Vefik Paşa Mahallesi Bursa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir işletmenin başka araçların park etmesini engellemek amacıyla cadde üzerine usulsüz şekilde koyduğu dubalar, şiddetli lodosun etkisiyle devrildi. Önce yola devrilen, ardından seyir halindeki motosikletin altına giren dubalar kazaya neden oldu. Dengesini kaybeden motosiklet sürücüsü yere düşerken, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Tehlikeli anlar, başka bir aracın araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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