Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bursa Kestel'de sanayi bölgesindeki inşatta 2'nci kattan düşen işçi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa Kestel'de sanayi bölgesindeki inşatta 2'nci kattan düşen işçi yaralandı Haber Videosunu İzle
Bursa Kestel'de sanayi bölgesindeki inşatta 2'nci kattan düşen işçi yaralandı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Kestel ilçesindeki sanayi bölgesinde bir inşaat temelinde işçi, 2'nci kattan düşerek yaralandı. Yaralanan işçi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı ve polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa'nın Kestel ilçesindeki sanayi bölgesinde bir işçi, temelin 2'nci katından düşerek yaralandı.

Olay, Kestel ilçesinde bir inşaat temelinde meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre, bir işçi henüz bilinmeyen bir nedenle bulunduğu binanın 2'nci katından aşağı düştü. Olayın ardından işçinin yardımına çevrede bulunanlar koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan işçi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 77 sitede yayınlandı.
Derbi cezası ertelenecek mi? TFF, Abdülkerim Bardakcı için kararını açıkladı

Cezası ertelenecek mi? TFF kararını açıkladı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sahte TOKİ başvuru siteleri soruşturmasında 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı

Sahte TOKİ siteleri operasyonunda çok sayıda tutuklama
Somer Sivrioğlu'nun işletmesinde kriz! Kayyum atandı

Somer Sivrioğlu'nun işletmesinde kriz! Kayyum atandı
Rus ruleti tuttu! Batrakov Süper Lig tarihine geçti

Taraftarın sevgilisi dün akşam Süper Lig tarihine geçti!
6,5 milyon hanenin faturası değişiyor! Haberler.com hesapladı, işte kriterler

6,5 milyon hanenin faturası değişiyor! İşte kriterler
Bahar Şahin'e öyle bir rol teklif edildi ki! 'Edep ya hu!' diyerek tepki gösterdi

Öyle bir rol teklif edildi ki! 'Edep ya hu!' diyerek tepki gösterdi
'Gündüz kızım, gece karımsın' diyerek yıllarca istismar etti! Anne de aynı cezayı aldı

"Gündüz kızım, gece karımsın" diyerek istismar etti! Anne suç ortağı
Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşi tutuklandı! 12 şüpheliye adli kontrol

Başkan ve eşi tutuklandı! Cezaevine alkışlarla uğurlandı