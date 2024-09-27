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Bursa-Karacabey Yolunda Tır Kazası: Kilometrelerce Trafik

Bursa-Karacabey Yolunda Tır Kazası: Kilometrelerce Trafik
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Bursa-Karacabey yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan bir tır yan yattı. Olay sonrası sağlık ekipleri yaralı sürücüye müdahale ederken, yol boyunca kilometrelerce trafik oluştu.

Bursa- Karacabey yolunda sürücüsünün idaresinden çıkan tır yan yattı. Yaşanan kaza sonrası kilometrelerce trafik oluştu.

Kaza, Bursa-Karacabey yolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen tır, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yan yattı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri yolda önlem alırken, sağlık ekipleri yaralanan şoföre ilk müdahalesini gerçekleştirdi. Yaralanan şoför, çevre hastaneye sevk edildi. Tır kazası sebebiyle yolda kilometrelerce trafik oluştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Karacabey 3-sayfa Ulaşım trafik bursa Yaşam Kaza

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