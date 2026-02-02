Haberler

Okul zili yeniden çaldı, jandarmadan öğrencilere trafik güvenliği denetimi

Bursa İl Jandarma Komutanlığı, yeni eğitim-öğretim döneminde öğrencilerin güvenliği için trafik denetimlerini sıkı bir şekilde sürdürüyor. Öğrenci servisleri ve okul çevrelerinde yapılan kontrollerde emniyet kemeri kullanımı ve trafik kurallarına uyum denetlendi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı, öğrencilerin okula gidiş ve dönüşlerinde güvenli şekilde seyahat edebilmeleri amacıyla trafik denetimlerini sürdürüyor.

Yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte okul çevreleri ve güzergahlarda denetimlerini artıran jandarma ekipleri, özellikle öğrenci servisleri ve okul önlerinde görev yapan araçlar üzerinde kontroller gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde, servis araçlarının evrakları, emniyet kemeri kullanımı ve sürücülerin trafik kurallarına uyumu kontrol edildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, öğrencilerin güvenliğinin öncelikleri olduğunu vurgulayarak, denetimlerin eğitim-öğretim yılı boyunca aralıksız devam edeceğini bildirdi. - BURSA

