Bursa İznik'te Yağış Nedeniyle Araç Takla Attı

Bursa'nın İznik ilçesinde yağışlı hava sebebiyle aracın direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü takla attı.

Kaza, İznik-Orhangazi yolu Çakırca köprüsünde gerçekleşti. Köprüyü geçtikten sonra havanın da yağışlı olması sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracıyla takla attı. Su kanallarına çarpan sürücü kazanın etkisiyle birlikte ağaca asılı bir şekilde zor durabildi. Sürücü hafif yaralanırken olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA