4.5 saatlik Ukrayna zirvesinden barış umudu çıktı: ABD ve Rusya anlaştı

Dünyanın nefesini tuttuğu görüşmeden ilk sonuç
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Zelenski görüşmesi başladı

Oyun dışı kalan lider, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a koştu
Celal Talabani'nin kabrini ziyaret eden DEM Parti İmralı heyetinden hatıra defterine Türkçe mesaj

Kabir ziyaretine hatıra defterine yazılan Türkçe mesaj damga vurdu
Özel, ismini vermeden İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını ilan etti

İsmini vermeden İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını ilan etti

Bursa İznik'te Yağış Nedeniyle Araç Takla Attı

Bursa İznik'te Yağış Nedeniyle Araç Takla Attı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İznik ilçesinde yağışlı hava nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü takla attı. Hafif yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa'nın İznik ilçesinde yağışlı hava sebebiyle aracın direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü takla attı.

Kaza, İznik-Orhangazi yolu Çakırca köprüsünde gerçekleşti. Köprüyü geçtikten sonra havanın da yağışlı olması sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracıyla takla attı. Su kanallarına çarpan sürücü kazanın etkisiyle birlikte ağaca asılı bir şekilde zor durabildi. Sürücü hafif yaralanırken olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

İki kentteki konut fiyat artışı İstanbul'u bile solladı
img

Dünyanın nefesini tuttuğu görüşmeden ilk sonuç
img

Futbolcular sahada kayboldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TikTok fenomeni Gizem Özmen, trafik kazasında hayatını kaybetti

TikTok fenomeni feci kazada can verdi
SGK: 2008 öncesi sigorta girişi olan çalışanlara 14 bin 469 lira maaş bağlanacak

14 bin 469 lira maaş bağlanacak
2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı

2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı
Dövdükleri arkadaşlarını camdan atıp öldürdüler

Dövdükleri arkadaşlarını camdan atıp öldürdüler
Kemal Sunal ve Adile Naşit için skandal sözler! Aileler harekete geçti

Skandal sözler için harekete geçildi
Dursun Özbek TFF'nin tarihi teklifini reddetti

TFF'nin tarihi teklifini reddetti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.