Bursa İznik'te soğuk hava deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor

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Bursa'nın İznik ilçesinde bir soğuk hava deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu. Kısa sürede büyüyen yangın üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edilirken, ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

Yangın, İznik-Adapazarı yolu üzerindeki Çiçekli Mahallesi mevkiinde, BUSKİ karşısında bulunan bir soğuk hava deposunda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangını fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi.

Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, alevlerin kontrol altına alınması ve yangının çevredeki alanlara sıçramaması için çalışma başlattı. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi alarak olası tehlikelere karşı bölgedeki hareketliliği kontrol altına aldı.

Yangının çıktığı soğuk hava deposunda ekiplerin müdahalesi devam ederken, yangının çıkış nedeni ve depoda meydana gelen hasarın boyutu yapılacak incelemelerin ardından belli olacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı