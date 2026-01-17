İznik'te şüphelinin evinden tabanca ve av tüfeği çıktı
İznik ilçesinde Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüpheli şahsın evinde arama gerçekleştirildi. Şüpheli şahsın ikametinde yapılan aramada; 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 23 adet 7.65 mm tabanca mermisi, 24 adet av tüfeği mermisi ele geçirildi. Şüpheli G.E. (39) Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa