İznik'te şüphelinin evinden tabanca ve av tüfeği çıktı

Bursa'nın İznik ilçesinde jandarma ekipleri, bir şüpheli şahsın evinde gerçekleştirdiği aramada kurusıkı tabanca, ruhsatsız av tüfeği ve çeşitli mermiler ele geçirdi. Şüpheli G.E. gözaltına alındı.

İznik ilçesinde Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüpheli şahsın evinde arama gerçekleştirildi. Şüpheli şahsın ikametinde yapılan aramada; 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 23 adet 7.65 mm tabanca mermisi, 24 adet av tüfeği mermisi ele geçirildi. Şüpheli G.E. (39) Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
