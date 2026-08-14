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Bursa'da Anız Yangını İzmir Yolu'nu Kapatıyordu

Bursa'da Anız Yangını İzmir Yolu'nu Kapatıyordu
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir tarlada çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle büyüyerek İzmir yolu'na ulaştı. Alevler nedeniyle Bursa-İzmir kara yolunun İzmir gidiş istikameti bir süre trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve yol tekrar açıldı. Olayda can kaybı yaşanmazken, trafikte aksamalar meydana geldi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yaşanan anız yangınında alevler İzmir yoluna kadar ulaşınca, trafik neredeyse durma noktasına geldi.

Edinilen bilgiye göre, Başköy Mahallesi İzmir Yolu üzerinde bir tarlada anız yangını meydana geldi. Kısa sürede rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler İzmir yoluna kadar ulaştı. Bursa-İzmir kara yolu İzmir gidiş istikameti alevler sebebiyle bir süreliğine trafiğe durduruldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yol trafiğe tekrar açıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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