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Bursa İnegöl'de uyuşturucu operasyonunda 224 sentetik ecza ele geçirildi

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Bursa İnegöl'de uyuşturucu operasyonunda 224 sentetik ecza ele geçirildi. Operasyonda yakalanan bir şahsın üzerinde 4 kutu halinde bulunan maddeler nedeniyle uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı, adli işlemler sürüyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 224 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Ekiplerin düzenlediği operasyonda yakalanan S.E. isimli şahsın üzerinde 4 kutu halinde toplam 224 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan S.E. hakkında adli işlemlerin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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