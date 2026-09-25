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Bursa İnegöl’de otomobil ve motosiklet çarpıştı, motosiklet sürücüsü yaralandı

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Bursa İnegöl’de otomobil ve motosiklet çarpıştı, motosiklet sürücüsü yaralandı
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken kaza sonrası güneş gözlüğünü çıkarmamasıyla dikkat çekti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücünün güneş gözlüğünü hastaneye götürülene kadar çıkarmaması dikkat çekti.

Kaza, Süleymaniye Mahallesi Altay Caddesi ile İstiklal Caddesi'nin kesiştiği ışıklı kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Altay Caddesi üzerinde seyir halinde olan Ali Ü. (21) yönetimindeki 16 PA 667 plakalı otomobil ile İstiklal Caddesi'nden kavşağa çıkan İbrahim A. (21) yönetimindeki 16 AOM 307 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü İbrahim A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı sürücünün kaza sonrası güneş gözlüğünü hiç çıkarmaması ve hastaneye gözlükle gitmesi dikkat çekti.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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