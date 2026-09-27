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Bursa İnegöl'de otobüsün çarptığı 68 yaşındaki kadın, 5 gün sonra yaşamını yitirdi

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Bursa İnegöl'de otobüsün çarptığı 68 yaşındaki kadın, 5 gün sonra yaşamını yitirdi
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde özel halk otobüsünün çarptığı 68 yaşındaki kadın, tedavi gördüğü hastanede 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkarken, sürücü Yıldırım D. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde özel halk otobüsünün çarpması sonucu ağır yaralanan 68 yaşındaki Zübeyda Yıldız, tedavi gördüğü hastanede 5 gün süren hayat mücadelesini kaybetti. Feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

Kaza, 22 Eylül Salı günü saat 13.00 sıralarında Burhaniye Mahallesi Park Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyir halinde olan Yıldırım D. (45) yönetimindeki 16 M 06011 plakalı özel halk otobüsü, yola çıkan 68 yaşındaki Zübeyda Yıldız'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Yıldız, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede yapılan tetkiklerde beyin kanaması geçirdiği belirlenen Yıldız, ameliyata alındı. Ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürdürülen 68 yaşındaki kadın, 5 gün boyunca hayata tutunmaya çalıştı ancak, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan görüntülerde, otobüsün kadına çarpması ve kadının yere düşmesi görülüyor.

Kaza sonrası adliyeye sevk edilen özel halk otobüsü sürücüsü Yıldırım D., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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