Bursa İnegöl'de minibüs elektrik panosuna çarparak devrildi, sürücü kaçtı

Bursa İnegöl'de minibüs elektrik panosuna çarparak devrildi, sürücü kaçtıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa’nın İnegöl ilçesinde saat 22.00 sıralarında kontrolden çıkan 16 BYB 125 plakalı minibüs, kaldırımdaki elektrik panosuna çarparak devrildi. Kazanın ardından sürücü olay yerinden kaçtı, ekipler inceleme başlattı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan minibüs, kaldırımdaki elektrik panosuna çarparak devrildi. Kazanın ardından minibüs sürücüsü olay yerinden kaçtı.
Kaza, saat 22.00 sıralarında Yenice Mahallesi Tellal İsmail Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü belirlenemeyen 16 BYB 125 plakalı minibüs, kaldırımdaki elektrik panosuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs devrilirken, kazanın ardından sürücü olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı